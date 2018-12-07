В «Школе искусств» Сухого Лога загорелась столярная мастерская

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-07T07:12:38+03:00

В момент возникновения ЧП в здании находились 86 человек

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В Сухом Логу накануне вечером произошел пожар в «Школе искусств». На первом этаже загорелась столярная мастерская. В момент возникновения ЧП в здании находились 86 человек, из которых 66 - дети.

Благодаря автоматической пожарной сигнализации сотрудники школы быстро нашли очаг возгорания, вызвали пожарных и самостоятельно провели эвакуацию.

- Площадь возгорания составила1,5 квадратных метра. В считанные минуты пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы 5 единиц техники, 14 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших нет.