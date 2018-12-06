Баня, шкаф и козырек магазина: самые неожиданные места, где прячутся уральские осужденные-беглецы

6 Дек. 16:21 2018-12-06T16:48:28+03:00

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На что только не идут осужденные свердловчане, чтобы избежать наказания. Многие, конечно, подаются в бега, при этом выбирая самые неожиданные места для того, чтобы "залечь на дно".

В Свердловской области сегодня завершилась операция по поимке объявленных в федеральный розыск преступников. За два дня силовики задержали 48 человек, получивших условный или срок в колонии-поселения, а также всячески отлынивающих от исправительных и обязательных работ.

Один из осужденных попытался укрыться в доме бывшей тещи, но она выселила нерадивого зятя по суду и не пустила даже на порог. Однако мужчина не растерялся и каждую ночь приходил на ночлег в баню. Когда сотрудники ГУФСИН поинтересовались у женщины о родственнике, та без зазрения совести сдала его.

- Еще один осужденный пытался скрыться и вылез в форточку на козырек магазина. Другой прятался за шкафом за шторкой. Его мама была уверенна, что оперативники не найдут сына в квартире и впустила их, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Осужденная за долги по алиментам женщина пряталась у своих уже выросших детей, которых она когда-то бросила. Малыши тогда попали в детский дом, где прожили, пока их не забрали бабушки.

А житель Каменск-Уральского забаррикадировался в квартире, кроме того, поддъезд дома был заперт на ключ. Попасть внутрь оперативникам удалось вместе с мужчиной, который шел в гости к беглецу.

Теперь всем задержанным осужденным дадут реальный срок.