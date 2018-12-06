2018-12-06T15:14:13+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ закрывают все садики и школы в районе Лебяжка

Образовательные учреждения не будут работать ближайшие три дня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уровень заболеваемости в районе вырос на 15%Уровень заболеваемости в районе вырос на 15%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле на ближайшие три дня закроются все образовательные учреждения в микрорайоне Лебяжка. Здесь зафиксировано резкое увеличение - на 15% - заболеваемости ОРВИ: как среди детей, так и взрослых. Об этом сообщил замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров на совещании санитарно-противоэпидемической комиссии.

- Деятельность детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будет прекращена с 7 декабря для проведения генеральной уборки и дополнительной санитарной обработки помещений. По мнению эпидемиологов, данная мера способствует снижению роста заболеваемости. С 10 декабря образовательный процесс будет возобновлен, - рассказали в пресс-службе администрации.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле закрыт на карантин детский сад «Радость» № 7. Здесь сразу 15 детей подхватили острую кишечную инфекцию.

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