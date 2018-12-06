В Екатеринбурге родителей троих первоклашек осудили за поддельную прописку детей

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-06T14:41:15+03:00

Чтобы успеть подать документы, родители приезжали к школам за несколько часов до начала записи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рассказал о результатах проверки законности записи детей в первый класс в 2018 году.

Специалисты тщательным образом проверяли пакет документов, которые подавали родители будущих школьников. В общей сложности среди десятков тысяч заявлений в девяти случаях бумаги оказались поддельными. Мамы и папы ради «престижной» школы принесли «липовые» прописки своих чад.

Подложные свидетельства выявлены в школах № 184, № 129, 68, гимназиях № 116, 155, 70 и лицее № 88. В отношении родителей были возбуждены уголовные дела.

- Судом рассмотрено 4 уголовных дела в отношении законных представителей несовершеннолетних, представивших для зачисления в первые классы поддельные документы, - сообщили в Департаменте информполитики региона. - К уголовной ответственности привлечено 3 родителя, им назначены судебные штрафы до 30 тысяч рублей, 1 дело прекращено в связи с деятельным раскаянием.