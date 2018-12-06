Семья уральцев лишилась в Кольцово 30 тысяч долларов, засмотревшись на самолеты

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-06T14:38:50+03:00

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Семья свердловчан испортила себе заграничный отдых, поддавшись капризам маленького ребенка. Уральцы собирались лететь в Камбоджу и, чтобы ни в чем себе не отказывать на курорте, взяли приличную сумму денег - 60 тысяч долларов и 7 тысяч рублей.

Однако такое количество финансов значительно превышало разрешенный для перевозки лимит. Излишки было необходимо задекларировать.

- Глава семейства объяснил, что не успел ознакомиться с правилами, потому что сын хотел посмотреть на взлетающие самолеты. Но в итоге им пришлось задержаться на таможне для оформления дел об административных правонарушениях и пропустить свой рейс, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Позже семья все же улетела, но с меньшей суммой.

По правилам, каждый пассажир может провезти без декларации не больше 10 тысяч долларов. Превышающая сумма изымается.

По результатам административного расследования семью нарушителей кроме конфискации также ждет крупный штраф.