В Екатеринбурге изменится адрес визового центра Италии

6 Дек. 12:55 2018-12-06T14:36:08+03:00

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Визовый цент Италии в Екатеринбурге меняет свой адрес. До 20 декабря офис еще будет работать в привычные часы и на прежнем месте: улице Белинского, 32, офис 5, 2 этаж, код домофона 333.

21 декабря прием документов будет ограничен до 14:00. После чего визовый центр переедет и уже с 24 числа будет принимать клиентов в бизнес-центре «Лимеранс» на улице Воеводина,8. Новый офис расположится на четвертом этаже.