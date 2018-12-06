Перекрывать дороги не будут: в Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь покровительницы города

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-06T11:28:23+03:00

По улицам пронесут икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей

Изменить размер текста: A A

В уральской столице 7 декабря отметят день покровительницы города - святой Екатерины. В Екатеринбурге в этот день традиционно пройдут праздничные мероприятия.

В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится Божественная литургия, ее возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В 11:30 от собора до часовни святой Екатерины на площади Труда пройдет общегородской крестный ход. Во главе шествия по улицам пронесут икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Проезжую часть перекрывать для этого не будут - участники пройдут по пешеходной зоне.

Также в 18:30 в Свердловской филармонии состоится торжественная церемония вручения премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства, а затем - концерт оркестра старинной музыки.