2018-12-06T11:28:23+03:00
Общество

Перекрывать дороги не будут: в Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь покровительницы города

По улицам пронесут икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархииФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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В уральской столице 7 декабря отметят день покровительницы города - святой Екатерины. В Екатеринбурге в этот день традиционно пройдут праздничные мероприятия.

В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится Божественная литургия, ее возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В 11:30 от собора до часовни святой Екатерины на площади Труда пройдет общегородской крестный ход. Во главе шествия по улицам пронесут икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Проезжую часть перекрывать для этого не будут - участники пройдут по пешеходной зоне.

Также в 18:30 в Свердловской филармонии состоится торжественная церемония вручения премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства, а затем - концерт оркестра старинной музыки.

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