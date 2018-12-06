Свердловские власти заявили о слишком вялой бизнес-конкуренции в регионе

6 Дек. 10:59 2018-12-06T14:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области поручил главам министерств усиленно развивать в регионе конкуренцию. Прежде всего, в сферах здравоохранения, образования, культуры и ЖКХ.

- Улучшение конкурентной среды, рост частной инициативы - важнейшие механизмы развития экономики, непременное условие успешной реализации социальных программ и проектов, направленных на повышение качества жизни людей. Серьезный блок мероприятий программы «Пятилетка развития» посвящен улучшению делового климата, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Для мотивации вложиться в социальные проекты власти предлагают малому и среднему бизнесу субсидии, а также обучение. С начала этого года уже проведено 4 тысячи консультаций, предоставлено 230 поручительств на 1,3 миллиарда рублей и 175 микрозаймов на 281,4 миллиона.

Несмотря на это, предприниматели не спешат инвестировать в образование. Сейчас доля частных организаций в этой сфере - только 26 %. Больший интерес бизнесмены видят в здравоохранении и соцуслугах, где они занимают 76,4 %, а также в спорте и развлечениях - 63,7 %.

В остальных отраслях доля частных организаций составляет более 95 %.