2018-12-06T11:01:22+03:00
Общество

Свердловские власти заявили о слишком вялой бизнес-конкуренции в регионе

Особенно неохотно предприниматели идут в сферу образования
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области поручил главам министерств усиленно развивать в регионе конкуренцию. Прежде всего, в сферах здравоохранения, образования, культуры и ЖКХ.

- Улучшение конкурентной среды, рост частной инициативы - важнейшие механизмы развития экономики, непременное условие успешной реализации социальных программ и проектов, направленных на повышение качества жизни людей. Серьезный блок мероприятий программы «Пятилетка развития» посвящен улучшению делового климата, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Для мотивации вложиться в социальные проекты, власти предлагают малому и среднему бизнесу субсидии, а также обучение. С начала этого года уже проведено 4 тысячи консультаций, предоставлено 230 поручительств на 1,3 миллиарда рублей и 175 микрозаймов на 281,4 миллиона.

Несмотря на это предприниматели не спешат инвестировать в образование. Сейчас доля частных организаций в этой сфере - только 26%. Больший интерес бизнесмены видят в здравоохранении и соцуслугах, где они занимают 76,4%, а также в спорте и развлечениях - 63,7%.

В остальных отраслях доля частных организаций составляет более 95%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрывать дороги не будут: в Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь покровительницы города
В Екатеринбурге за 50 миллионов отремонтируют уникальную ледовую арену
Свердловчанка отсудила 1,7 миллиона рублей за поздно построенную квартиру
ЦИК РФ назвал главного кандидата на пост нового главы свердловского избиркома
На Среднем Урале сократилось число оштрафованных за пьяную езду
Ключевая премия N1.RU: в Свердловской области выберут профессионалов в области недвижимости
В Екатеринбурге машина Яндекс.такси столкнулась с бетономешалкой
В Екатеринбурге из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали 200 человек
Реалити-шоу для предпринимателей
Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге в 2019 году
Глава Верхнего Тагила потратил на несуществующие духовки для детского сада 15 миллионов рублей
В Екатеринбурге увольняется директор «Спецавтобазы»
Уральский бизнесмен получил 18 лет колонии за интимную переписку с ребенком в соцсетях
Уральские автомобилисты накануне Нового года построят из своих машин гигантскую елку
В Екатеринбургскую агломерацию попадут 14 уральских городов
Нижний Тагил дополнительно получил от области 515 миллионов рублей
На Урале ищут 16-летнюю школьницу, неделю назад сбежавшую к своему парню
Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей
В Екатеринбурге ищут вандалов, укравших 15 торшеров возле железнодорожного вокзала
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который будет искать и обезвреживать бомбы