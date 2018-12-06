2018-12-06T09:48:51+03:00
Спорт

В Екатеринбурге за 50 миллионов отремонтируют уникальную ледовую арену

Уже в следующем году за эти деньги должна преобразиться площадка ДЮСШ «Локомотив»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Спортивная инфраструктура Екатеринбурга пополнится еще одной современной ледовой ареной. Вице-мэр Игорь Сутягин проинспектировал объекты соцсферы уральской столицы, включенные в программу капитальных ремонтов, в том числе и площадку детско-юношеской спортивной школы «Локомотив» в Красном переулке.

Закрытый ледовый корт давно стал знаковым для всей России. С 1961 года школа воспитала десятки Мастеров спорта СССР и России и Мастеров международного класса.

Ремонт в «Локомотиве» идет уже несколько лет. В прошлом здесь обновили шатровую кровлю. Теперь очередь самого главного - ледовой арены.

- Мы предполагаем, что работы можно будет начать уже в мае 2019 года, а завершить не позднее декабря. На эти цели в городском бюджете уже предусмотрено около 50 миллионов рублей. Очень важно провести ремонт максимально оперативно, чтобы минимизировать его влияние на тренировочный процесс, - рассказал Игорь Сутягин.

После модернизации корта планируется отремонтировать и административно-бытовой комплекс.

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