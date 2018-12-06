2018-12-06T09:25:26+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила 1,7 миллиона рублей за поздно построенную квартиру

Когда ожидание ключей превысило два месяца женщина решила расторгнуть договор с застройщиком
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ответчик попытался оспорить вердикт в областном суде, но здесь решение оставили без измененийОтветчик попытался оспорить вердикт в областном суде, но здесь решение оставили без измененийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Нижнего Тагила выйграла суд у компании, которая не смогла вовремя построить дом, где женщина купила квартиру.

Свердловчанка заплатила 1 миллион рублей, еще 700 тысяч она должна была перечислить после того, как получит ключи. Однако многоквартирника не появилось ни в указанный в договоре срок, ни спустя два месяца.

- Женщина попросила расторгнуть договор, но добровольно возвращать деньги компания не захотела. Тогда дольщица пошла в прокуратуру, а там в свою очередь подали иск в суд с требованием вернуть заплаченный миллион, а также взыскать штраф и проценты за пользование чужими деньгами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Служители Фемиды требования удовлетворили, взыскав в общей сложности с застройщика 1,75 миллиона рублей.

Ответчик попытался оспорить вердикт в областном суде, но здесь решение оставили без изменений.

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