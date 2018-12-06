2018-12-06T08:55:18+03:00
Общество

ЦИК РФ назвал главного кандидата на пост нового главы свердловского избиркома

Окончательное решение будет принято 7 декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас Владимир Русинов является членом свердловского избиркома с правом решающего голосаСейчас Владимир Русинов является членом свердловского избиркома с правом решающего голосаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центральная избирательная комиссия России рекомендовала на пост председателя свердловского избиркома Владимира Русинова. Сейчас он является членом свердловского избиркома с правом решающего голоса и возглавляет департамент по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Также на заседании ЦИК предложила назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Алексея Галяутдинова.

- Ребята, которые интересуются избирательными процессами, видят, что молодежные избирательные комиссии - это дополнительный социальный лифт, - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. - Многие из членов молодежных избиркомов были наблюдателями, помогали в организации выборов. По сути, мы видим формирование правового сознания через процесс самообучения.

Должность председателя избиркома Свердловской области осводобилась после того, как Валерий Чайников стал главой аппарата губернатора. Официальное решение, кто же станет новым главой комиссии, будет принято 7 декабря.

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