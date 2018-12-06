2018-12-06T14:29:04+03:00
Общество

ЦИК РФ назвал главного кандидата на пост нового главы свердловского избиркома

Окончательное решение будет принято 7 декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Сейчас Владимир Русинов является членом свердловского избиркома с правом решающего голосаСейчас Владимир Русинов является членом свердловского избиркома с правом решающего голосаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала на пост председателя свердловского избиркома Владимира Русинова. Сейчас он является членом свердловского избиркома с правом решающего голоса и возглавляет Департамент по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Также на заседании ЦИК предложила назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Алексея Галяутдинова.

- Ребята, которые интересуются избирательными процессами, видят, что молодежные избирательные комиссии - это дополнительный социальный лифт, - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. - Многие из членов молодежных избиркомов были наблюдателями, помогали в организации выборов. По сути, мы видим формирование правового сознания через процесс самообучения.

Должность председателя Избиркома Свердловской области осводобилась после того, как Валерий Чайников стал главой аппарата губернатора. Официальное решение, кто же станет новым главой комиссии, будет принято 7 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей