На Среднем Урале сократилось число оштрафованных за пьяную езду

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-06T08:23:52+03:00

В этом году нарушители уже должны заплатить 198 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области сократилось число «пьяных» штрафов. В этом году приставы получили 6620 постановлений о взыскании за нетрезвую езду, передачу машины пьяному водителю или отказ пройти медосвидетельствование. По сравнению с 2017-м, это на тысячу взысканий меньше.

Если в прошлом года нарушителей в общей сложности оштрафовали на 229 миллионов рублей, то в этом году они должны заплатить 198 миллионов.

- Взыскание осложняется тем, что должник, как правило, с получением административного штрафа значительной суммы лишается также и права управления машиной на срок от полутора до двух лет. Следовательно штраф он оплачивает только по истечении этого времени. Однако в отношении таких должников выносится постановление о взыскании исполнительского сбора, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

С начала года в бюджет поступило уже порядка двух миллионов рублей исполнительно сбора.