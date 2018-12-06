Ключевая премия N1.RU: в Свердловской области выберут профессионалов в области недвижимости
Ключевая премия N1.RU - это ежегодная профессиональная премия в области недвижимости Екатеринбурга. Главный принцип определения лучших - профессиональная оценка: представители отрасли сами оценивают своих коллег. Организатор премии - федеральный интернет-портал по поиску недвижимости N1.RU, постарался учесть главные критерии успешной работы агентств недвижимости и компании-застройщиков именно для их клиентов. Поэтому каждый может с гордостью повесить диплом номинанта премии и поставить кубок победителя в офисе. Кстати, на победу может повлиять даже количество выданных ключей в уходящем году.
Премия стартовала 1 ноября, после чего участники были поделены на две группы - агентства недвижимости с числом сотрудников до 20 и более 21 человека соответственно. Также в конкурсе принимают участие жилые комплексы от компаний-застройщиков.
Во втором этапе, который начался 20 ноября, каждое агентство недвижимости и застройщики получили право голоса за любую компанию-участника, кроме себя. Награждение победителей пройдет 13 декабря.
За звание сильнейшего агентства недвижимости застройщики борются в нескольких номинациях.
Номинации для агентств недвижимости:
- Профессиональное агентство недвижимости
- Результативное агентство недвижимости
- Надежное агентство недвижимости
Номинации для застройщиков:
Фото: предоставлено организаторами премии
- Лучшая социальная инфраструктура
- Лучшая квартирография
- Лучшая концепция благоустройства
- Лучшее архитектурное решение
- Лучшая управляющая компания