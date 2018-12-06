Ключевая премия N1.RU: в Свердловской области выберут профессионалов в области недвижимости

6 Дек. 07:56 2018-12-06T14:25:49+03:00

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Ключевая премия N1.RU - это ежегодная профессиональная премия в области недвижимости Екатеринбурга. Главный принцип определения лучших - профессиональная оценка: представители отрасли сами оценивают своих коллег. Организатор премии - федеральный интернет-портал по поиску недвижимости N1.RU, постарался учесть главные критерии успешной работы агентств недвижимости и компании-застройщиков именно для их клиентов. Поэтому каждый может с гордостью повесить диплом номинанта премии и поставить кубок победителя в офисе. Кстати, на победу может повлиять даже количество выданных ключей в уходящем году.

Премия стартовала 1 ноября, после чего участники были поделены на две группы - агентства недвижимости с числом сотрудников до 20 и более 21 человека соответственно. Также в конкурсе принимают участие жилые комплексы от компаний-застройщиков.

Во втором этапе, который начался 20 ноября, каждое агентство недвижимости и застройщики получили право голоса за любую компанию-участника, кроме себя. Награждение победителей пройдет 13 декабря.

За звание сильнейшего агентства недвижимости застройщики борются в нескольких номинациях.

Номинации для агентств недвижимости:

- Профессиональное агентство недвижимости

- Результативное агентство недвижимости

- Надежное агентство недвижимости

Номинации для застройщиков:

Фото: предоставлено организаторами премии

- Лучшая социальная инфраструктура

- Лучшая квартирография

- Лучшая концепция благоустройства

- Лучшее архитектурное решение

- Лучшая управляющая компания