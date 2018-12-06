В Екатеринбурге машина «Яндекс.такси» столкнулась с бетономешалкой

6 Дек. 07:39 2018-12-06T14:23:31+03:00

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова и Труженников лоб в лоб столкнулись машина «Яндекс.такси» и бетономешалка. От удара у легковушки разворотило всю переднюю часть. В иномарке сработали подушки безопасности, но полностью избежать травм водителю не удалось.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- В аварии серьезно пострадал водитель Volkswagen Polo. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Разбитое такси с места ДТП пришлось увозить на эвакуаторе. Бетономешалка уехала своим ходом. У грузовика разбита фара, бампер и слегка помят угол кабины. Шофер не пострадал.