В Екатеринбурге машина «Яндекс.такси» столкнулась с бетономешалкой
В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова и Труженников лоб в лоб столкнулись машина «Яндекс.такси» и бетономешалка. От удара у легковушки разворотило всю переднюю часть. В иномарке сработали подушки безопасности, но полностью избежать травм водителю не удалось.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
- В аварии серьезно пострадал водитель Volkswagen Polo. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
Разбитое такси с места ДТП пришлось увозить на эвакуаторе. Бетономешалка уехала своим ходом. У грузовика разбита фара, бампер и слегка помят угол кабины. Шофер не пострадал.