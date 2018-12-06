2018-12-06T07:40:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге машина Яндекс.такси столкнулась с бетономешалкой

Водитель легковушки в больнице
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова и Труженников лоб в лоб столкнулись машина Яндекс.такси и бетономешалка. От удара у легковушки разворотило всю переднюю часть. В иномарке сработали подушки безопасности, но полностю избежать травм водителю не удалось.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- В аварии серьезно пострадал водитель Volkswagen Polo. Его с тяжёлыми травмами госпитализировали в больницу, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Разбитое такси с места ДТП пришлось увозить на эвакуаторе. Бетономешалка уехала своим ходом. У грузовика разбита фара, бампер и слегка помят угол кабины. Шофер не пострадал.

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