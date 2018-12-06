В Екатеринбурге из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали 200 человек

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-06T07:20:43+03:00

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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в общежитии экономико-технологического колледжа на улице Войкова. Как позже выяснилось, очагом возгорания стала шахта дымоудаления.

Сработавшая автоматическая пожарная сигнализация немедленно передала сигнал на пункт пожарной связи, и к месту ЧП отправились три бригады огнеборцев. Правда еще до их приезда пламя потушили сотрудники общежития.

Никто из людей пострадал. Все 200 студентов смогли самостоятельно эвакуироваться.

- К месту были направлены 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - По прибытию пожарные обследовали помещения. После проветривания студенты вернулись в здание. Причина возгорания устанавливается.