2018-12-05T20:48:02+03:00
Общество

Реалити-шоу для предпринимателей

Начать бизнес или масштабировать уже готовый может каждый начинающий предприниматель Оренбуржья
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Мыслить свободно, действовать, рисковать – то, зачем пришли предприниматели на конкурс бизнес-проектов. До финишной прямой дошли шесть команд. Особенностью полуфиналов «Бизнес-класса» стала акселерационная программа, которую участники прошли вместе со своими наставниками, экспертами проекта. Иными словами, конкурсанты за три месяца «перезагрузили» собственный бизнес, определились с целями и задачами, и начали их воплощать в реальность.

- На «Бизнес-классе» предприниматели выходят из зоны комфорта. И с каждым годом нам это наблюдать становится все интереснее. Это однозначно важный и нужный проект, который необходимо продвигать в бизнес-среде, - считает эксперт проекта, владелец оренбургской сети ресторанов «М-Ресторатор» Алексей Маринин.

Последнюю в этом сезоне полуфинальную встречу открыл Дмитрий Орлов и его проект Цифрового города. На площадке Дмитрий легко жонглировал цифровыми данными и строил виртуальные города из координат. В этом смысл проекта - каждый объект в населенном пункте должен быть оцифрован, и на этом можно заработать. Наставником команды стал генеральный директор компании «Оренбургкоммунэлектросеть» Юрий Астафьев.

- Рано или поздно вся область будет представлять из себя карту с цифровыми данными. Это значительно поможет упростить ряд процедур, избавиться от бумажной волокиты и сделать инвестиционный климат в регионе привлекательным, - рассказал руководитель компании «Профи АйТи» Дмитрий Орлов.

В результате полуфинальной серии программ определились все участники последнего этапа «Бизнес-класса». Подробнее о каждом из них можно узнать на сайте.

Финал конкурса состоится 5 декабря в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии». Главный приз конкурса - 10 миллионов рублей.

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