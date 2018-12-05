2018-12-05T15:57:07+03:00
Общество

Глава Верхнего Тагила потратил на несуществующие духовки для детского сада 15 миллионов рублей

Мэр подписал акты работ без их фактического выполнения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Кировграде будут судить бывшего главу Верхнего Тагила. Мужчину обвиняют в халатности, повлекшей крупный ущерб.

В городе в рамках муниципального контракта должен был появиться новый детский садик. Но глава почему-то подписал акты работ еще до их выполнения. В частности, за счёт бюджетных средств были оплачены неустановленные в дошкольном учреждении духовые шкафы.

- Также на территории садика доложны были быть установлены малые архитектурные формы. В результате халатных действий должностного лица муниципальному образованию был причинён материальный ущерб на 15 миллионов рублей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Экс-главе грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев.

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