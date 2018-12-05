В Екатеринбурге увольняется директор «Спецавтобазы»

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-05T15:27:21+03:00

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В Екатеринбурге свой пост покидает директор «Спецавтобазы». Сергей Пономарёв был назначен на должность руководителя МУПа всего три месяца назад, но сегодня стало известно, что он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Предыдущий директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев тоже ушел в отставку добровольно, объяснив решение проблемами со здоровьем. Причины ухода Пономарева ни он сам, ни в мэрии пока не комментируют.

Ранее Сергей Пономарёв работал в должности заместителя министра природных ресурсов Свердловской области, он занимался организационно-аналитическими вопросами.

На днях «Спецавтобаза» после череды судебных разбирательств сохранила свой статус регионального оператора по вывозу мусора на Востоке Свердловской области. А сегодня стали известны максимальные тарифы, за которые МУП будет с 1 января избавлять екатеринбуржцев от куч бытовых отходов.