2018-12-05T14:16:51+03:00
Общество

Уральские автомобилисты накануне Нового года построят из своих машин гигантскую елку

Флеш-моб пройдет на парковке Экспо-центра
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "А96 – Автолюбители Екатеринбурга"Фото: "А96 – Автолюбители Екатеринбурга"
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Свердловские автомобилисты в преддверии Нового года проведут необычный флеш-моб. На стоянке возле МВЦ Екатеринбург-Экспо водители построят из собственных машин гигантскую елку.

Дебют акции состоялся в прошлом году. В ночь с 30 на 31 декабря на построении символа года съехались 125 машин со всей области: от малолитражек до грузовиков.

В этот раз флеш-моб пройдет 22 декабря в 22:00.

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