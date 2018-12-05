Уральские автомобилисты накануне Нового года построят из своих машин гигантскую елку

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-05T14:16:51+03:00

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Свердловские автомобилисты в преддверии Нового года проведут необычный флеш-моб. На стоянке возле МВЦ Екатеринбург-Экспо водители построят из собственных машин гигантскую елку.

Дебют акции состоялся в прошлом году. В ночь с 30 на 31 декабря на построении символа года съехались 125 машин со всей области: от малолитражек до грузовиков.

В этот раз флеш-моб пройдет 22 декабря в 22:00.