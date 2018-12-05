2018-12-05T13:06:51+03:00
Недвижимость

В Екатеринбургскую агломерацию попадут 14 уральских городов

Территории поделят на крупные зоны
Лев Истомин
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Екатеринбург возглавит самую большую агломерациюЕкатеринбург возглавит самую большую агломерациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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К 2020 году будет создана схема территориального планирования Екатеринбургской агломерации. Всего на территории области будут созданы три агломерации: кроме объединения городов вокруг Екатеринбурга, на карте появятся Нижнетагильская и Серовская агломерации.

Все в рамках трех объединений проживают больше 70% населения области.

- Сейчас нужно учесть все сложившиеся закономерности и проанализировать проблемы, чтобы к 2020 году выйти с документом, который позволил бы спланировать территорию Екатеринбургской агломерации и ее развитие до 2040 года, - заявил главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов в ходе выступления на секции «Арх Евразия 2018» на форуме 100+ ForumRussia.

Сейчас идет третий этап разработки документов. На данный момент собраны и обработаны исходные данные проекта, а также готова концепция Екатеринбургской агломерации. Ее согласуют до конца этого года.

Всего в Екатеринбургскую агломерацию попадут 14 городов, включая столицу региона. В списке значатся: Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревда, Сысерть и поселок Уральский.

Границы агломерации определят, исходя из транспортной доступности, возможности для застройки и миграции среди местного населения.

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