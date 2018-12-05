2018-12-05T12:57:05+03:00
Экономика

Нижний Тагил дополнительно получил от области 515 миллионов рублей

В Танкограде надеются, что это не последние субсидии на 2019 год
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Нижний Тагил получил из областной казны дополнительные субсидии, сумма которых составила полмиллиарда рублей.

Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы теплоснабжающих организаций и увеличение финансирования различных статей бюджета по решению местных вопросов. Кроме этого, Нижнему Тагилу учли выпадающие доходы по земельному налогу и аренде участков.

- В 2018 году во время корректировок бюджета нам дополнительно поступило свыше 1,5 миллиардов рублей, в следующем году подобная поддержка муниципалитета может быть даже в больших объемах, - подчеркнул замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

В частности в Танкограде надеются, что область финансово поможет при строительстве моста через Тагильский пруд. Также в городе есть необходимость в возведении двух детских садов.

Ранее эти проекты не могли быть включены в бюджет области, так как пока не прошли госэкспертизу.

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