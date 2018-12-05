2018-12-05T12:19:52+03:00
Происшествия

На Урале ищут 16-летнюю школьницу, неделю назад сбежавшую к своему парню

Девушка уехала из Нижнего Тагила в Первоуральск на день, но из гостей так и не вернулась
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области уже неделю ищут 16-летнюю школьницу, которая уехала в гости и пропала. Екатерина Иваницкая исчезла 30 ноября. В тот день она сказала бабушке, которая является ее опекуном, что поедет к приятелю в Первоуральск.

Пожилая женщина была против, но внучка не послушалась. Позже девушка позвонила бабушке и успокоила ее, заверив, что с ней все в порядке и завтра она вернется домой, но так и не приехала.

- Есть информация о возможном нахождении девушки в Екатеринбурге. Она выходила на связь с сотрудниками полиции, но категорически отказалась возвращаться домой. Сейчас ее телефон находится в зоне доступа, но на звонки Екатерина не отвечает, - рассказали в пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». - Ранее девушка уже уходила из дома и состоит на учете в отделе ПДН.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Приметы девушки: рост 155 сантиметров, лицо круглое, глаза серо-зеленые, волосы каштановые до плеч, уши прилегающие, губы пухлые, брови дугообразные, на запястье руки текстовая татуировка.

В день исчезновения школьница была одета в белые демисезонные кроссовки на платформе, темные джинсы, черную куртку до бедер на замке с капюшоном, с собой черная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Екатерины Иваницкой, просят сообщить в отдел полиции № 17 МУ МВД РФ «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-68-02 - дежурная часть, 97-68-31 - подразделение по делам несовершеннолетних, либо по телефону 02.

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