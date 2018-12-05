2018-12-05T12:19:52+03:00
Происшествия

На Урале ищут 16-летнюю школьницу, неделю назад сбежавшую к своему парню

Девушка уехала из Нижнего Тагила в Первоуральск на день, но из гостей так и не вернулась
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Свердловской области уже неделю ищут 16-летнюю школьницу, которая уехала в гости и пропала. Екатерина Иваницкая исчезла 30 ноября. В тот день она сказала бабушке, которая является ее опекуном, что поедет к приятелю в Первоуральск.

Пожилая женщина была против, но внучка не послушалась. Позже девушка позвонила бабушке и успокоила ее, заверив, что с ней все в порядке и завтра она вернется домой, но так и не приехала.

- Есть информация о возможном нахождении девушки в Екатеринбурге. Она выходила на связь с сотрудниками полиции, но категорически отказалась возвращаться домой. Сейчас ее телефон находится в зоне доступа, но на звонки Екатерина не отвечает, - рассказали в пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». - Ранее девушка уже уходила из дома и состоит на учете в отделе ПДН.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Приметы девушки: рост 155 сантиметров, лицо круглое, глаза серо-зеленые, волосы каштановые до плеч, уши прилегающие, губы пухлые, брови дугообразные, на запястье руки текстовая татуировка.

В день исчезновения школьница была одета в белые демисезонные кроссовки на платформе, темные джинсы, черную куртку до бедер на замке с капюшоном, с собой черная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Екатерины Иваницкой, просят сообщить в отдел полиции № 17 МУ МВД РФ «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-68-02 - дежурная часть, 97-68-31 - подразделение по делам несовершеннолетних, либо по телефону 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбургскую агломерацию попадут 14 уральских городов
Нижний Тагил дополнительно получил от области 515 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей
В Екатеринбурге ищут вандалов, укравших 15 торшеров возле железнодорожного вокзала
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который будет искать и обезвреживать бомбы
Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Екатеринбурга
Притворился человеком-пауком: в Екатеринбурге алиментщик пытался удрать от приставов через балкон
На Урале полицейскому-взяточнику штраф заменили на семь лет колонии
В Каменск-Уральском школьник сломал позвоночник, поскользнувшись и упав в подвал
Пятая часть лифтов в Екатеринбурге опасна для использования
Семья Ельцина поможет подготовить Екатеринбург к 300-летию
В Екатеринбурге ищут школьницу из Нижнего Тагила, которая пропала, когда поехала к другу в Первоуральск
В Нижнем Тагиле мошенник обманул пенсионеров-соседей на 70 тысяч
В Екатеринбурге пьяный лихач протаранил на остановке маршрутку
43 уральца, пострадавших на производстве, получили бесплатные автомобили
Екатеринбургский метрополитен просит повысить стоимость проезд до 32 рублей
В Новоуральске под суд пойдет мужчина, разбивший полицейскому губу пивной банкой
В Екатеринбурге наркодилер сдал себя, пожаловавшись в полицию на шумных соседей
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год с дефицитом
Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат льготы на 10 лет
На Урале будут судить следователя по особо важным делам, попавшегося за взятке в миллион рублей
Мэрия Екатеринбурга выставит на торги скандальную «Золушку» и «Спецавтобазу»
В Свердловской области открыта первая ледовая переправа
Призы и бонусы покупателям: в Екатеринбурге открываются три аптеки «Вита»
В Екатеринбурге мужчину задавил КамАЗ, который он ремонтировал