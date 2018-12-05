Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей

5 Дек. 11:58 2018-12-05T11:58:07+03:00

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В 2018 году ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отмечает свое тридцатилетие. Торжественный вечер в честь своего юбилея Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел в зале «Купол» Гранд Отеля «ВИДГОФ». Мероприятие посетили более 100 гостей – клиентов и партнеров Банка. Отличное настроение и атмосферу праздника для участников торжества создали артисты Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством Александра Градского «Градский Холл».

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров открыл вечер приветственной речью.

- За три десятилетия под единым брендом Банка УРАЛСИБ были объединены 15 банков, включая челябинский «Дорожник», который стал основой для создания Челябинского филиала УРАЛСИБа. От каждого из банков мы взяли лучшее: компетенции, наработки и опыт. Это во многом и сформировало ту самую универсальную модель бизнеса УРАЛСИБа, которая сегодня эффективно работает и развивается, – отметил Константин Бобров. – К своему 30-летнему юбилею мы подошли с хорошими результатами, с цифрами, которые мы можем с гордостью демонстрировать нашим клиентам и партнерам.

На мероприятии Банк поздравили заместитель Главы города, руководитель аппарата Администрации города Челябинска Евгений Шинин, Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров, Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков. Слова благодарности и поздравления с юбилеем также прозвучали от партнеров и клиентов Банка.

Исполнительный директор, управляющий филиалом банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Александр Киреев отметил, что для УРАЛСИБа важен каждый клиент. «Со многими клиентами у нас сложились не просто деловые, а теплые дружеские отношения, и это очень ценно для нас. Клиенты могут прийти в банк не только для того, чтобы совершить операцию, но и за советом, консультацией или рекомендацией», – сказал Александр Киреев.

Говоря о своем опыте общения с Банком, гости подчеркивали, что УРАЛСИБ уделяет особое внимание выстраиванию долгосрочных комплексных взаимоотношений с клиентами и партнерами, поиску индивидуального подхода к каждому клиенту, а также прилагает максимум усилий к решению возникающих вопросов. От такого взаимодействия выигрывают все - и банк, и клиент.

- 30 лет – значимая для нас дата. Свой юбилей наш банк отмечает вместе со своими клиентами, среди которых 4 тысячи юридических лиц, а также более 35 тысяч розничных клиентов – жителей Челябинской области. Банк всегда рядом и готов к продуктивному сотрудничеству, – подчеркнула директор Челябинской территориальной дирекции Екатеринбургского филиала Банка УРАЛСИБ Елена Кукк.