2018-12-05T11:58:07+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей

На праздник пришли больше сотни гостей
Поделиться:
Фото: предоставлено БанкомФото: предоставлено Банком
Изменить размер текста:

В 2018 году ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отмечает свое тридцатилетие. Торжественный вечер в честь своего юбилея Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел в зале «Купол» Гранд Отеля «ВИДГОФ». Мероприятие посетили более 100 гостей – клиентов и партнеров Банка. Отличное настроение и атмосферу праздника для участников торжества создали артисты Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством Александра Градского «Градский Холл».

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров открыл вечер приветственной речью.

- За три десятилетия под единым брендом Банка УРАЛСИБ были объединены 15 банков, включая челябинский «Дорожник», который стал основой для создания Челябинского филиала УРАЛСИБа. От каждого из банков мы взяли лучшее: компетенции, наработки и опыт. Это во многом и сформировало ту самую универсальную модель бизнеса УРАЛСИБа, которая сегодня эффективно работает и развивается, – отметил Константин Бобров. – К своему 30-летнему юбилею мы подошли с хорошими результатами, с цифрами, которые мы можем с гордостью демонстрировать нашим клиентам и партнерам.

На мероприятии Банк поздравили заместитель Главы города, руководитель аппарата Администрации города Челябинска Евгений Шинин, Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров, Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков. Слова благодарности и поздравления с юбилеем также прозвучали от партнеров и клиентов Банка.

Исполнительный директор, управляющий филиалом банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Александр Киреев отметил, что для УРАЛСИБа важен каждый клиент. «Со многими клиентами у нас сложились не просто деловые, а теплые дружеские отношения, и это очень ценно для нас. Клиенты могут прийти в банк не только для того, чтобы совершить операцию, но и за советом, консультацией или рекомендацией», – сказал Александр Киреев.

Говоря о своем опыте общения с Банком, гости подчеркивали, что УРАЛСИБ уделяет особое внимание выстраиванию долгосрочных комплексных взаимоотношений с клиентами и партнерами, поиску индивидуального подхода к каждому клиенту, а также прилагает максимум усилий к решению возникающих вопросов. От такого взаимодействия выигрывают все - и банк, и клиент.

- 30 лет – значимая для нас дата. Свой юбилей наш банк отмечает вместе со своими клиентами, среди которых 4 тысячи юридических лиц, а также более 35 тысяч розничных клиентов – жителей Челябинской области. Банк всегда рядом и готов к продуктивному сотрудничеству, – подчеркнула директор Челябинской территориальной дирекции Екатеринбургского филиала Банка УРАЛСИБ Елена Кукк.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбургскую агломерацию попадут 14 уральских городов
Нижний Тагил дополнительно получил от области 515 миллионов рублей
На Урале ищут 16-летнюю школьницу, неделю назад сбежавшую к своему парню
В Екатеринбурге ищут вандалов, укравших 15 торшеров возле железнодорожного вокзала
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который будет искать и обезвреживать бомбы
Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Екатеринбурга
Притворился человеком-пауком: в Екатеринбурге алиментщик пытался удрать от приставов через балкон
На Урале полицейскому-взяточнику штраф заменили на семь лет колонии
В Каменск-Уральском школьник сломал позвоночник, поскользнувшись и упав в подвал
Пятая часть лифтов в Екатеринбурге опасна для использования
Семья Ельцина поможет подготовить Екатеринбург к 300-летию
В Екатеринбурге ищут школьницу из Нижнего Тагила, которая пропала, когда поехала к другу в Первоуральск
В Нижнем Тагиле мошенник обманул пенсионеров-соседей на 70 тысяч
В Екатеринбурге пьяный лихач протаранил на остановке маршрутку
43 уральца, пострадавших на производстве, получили бесплатные автомобили
Екатеринбургский метрополитен просит повысить стоимость проезд до 32 рублей
В Новоуральске под суд пойдет мужчина, разбивший полицейскому губу пивной банкой
В Екатеринбурге наркодилер сдал себя, пожаловавшись в полицию на шумных соседей
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год с дефицитом
Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат льготы на 10 лет
На Урале будут судить следователя по особо важным делам, попавшегося за взятке в миллион рублей
Мэрия Екатеринбурга выставит на торги скандальную «Золушку» и «Спецавтобазу»
В Свердловской области открыта первая ледовая переправа
Призы и бонусы покупателям: в Екатеринбурге открываются три аптеки «Вита»
В Екатеринбурге мужчину задавил КамАЗ, который он ремонтировал