2018-12-05T11:55:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут вандалов, укравших 15 торшеров возле железнодорожного вокзала

Стоимость пропавших светильников оценивается в 300 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге разыскивают вандалов, которые сломали и украли 15 торшеров из сквера имени Джавахарлала Неру возле железнодорожного вокзала. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

В настоящий момент ведется следствие. В Администрации Екатеринбурга предполагают, что неизвестные, скорее всего, сдали уличные фонари на металлолом.

- Стоит отметить, что это уже не первая попытка злоумышленников сдать конструкции в места приемки цветного металла: в конце августа были разобраны и похищены шесть алюминиевых опор, каждая весом около 50 килограммов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Тогда нарушители были задержаны, в мэрии надеятся, что и на этот раз воры будут пойманы.

Всех, кто что-либо знает о краже торшеров, просят сообщить в Комитет благоустройства Администрации по телефону 304-31-15 или отправить сообщение на e-mail: kbg@ekadm.ru. с Конфидениальность гарантируется.

Сквер имени одного из лидеров национально-осбоводительного движения Джавахарлала Неру разбили в Екатеринбурге несколько десятилетий назад в знак дружбы между СССР и Индией.

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