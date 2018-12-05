В Екатеринбурге ищут подрядчика, который будет искать и обезвреживать бомбы

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-05T11:14:42+03:00

Контракт рассчитан до 31 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на обеспечение безопасности горожан. Мэрия ищет подрядчика, который займется поиском и при необходимости обезвреживанием взрывных устройств. Работы обойдутся в 6,3 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчику предстоит плановое обследование городских объектов, организация круглосуточного дежурства группы быстрого реагирования, эвакуация людей, вывоз на полигон взрывоопасных предметов или их уничтожение на месте.

- Проверке подлежат школы, садики, больницы, административные и культурно-развлекательные учреждения, спорткомплексы, вокзалы, аэропорт, мосты, подземные переходы, парковки, жилые дома, места проведения массовых мероприятий, площади, парки, скверы, стадионы, улицы, общественный транспорт, остановки, торговые центры и метро, - говорится в техзадании.

После получения тревожного сигнала у специалистов есть 3-5 минут на то, чтобы разработать план действий и от 5 до 10 минут, чтобы собраться и выехать на место ЧП.

Заявки можно подать до 25 декабря. Контракт рассчитан с момента его подписания до 31 декабря 2020 года.