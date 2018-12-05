2018-12-05T10:33:50+03:00
Общество

Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Екатеринбурга

Его возглавит губернатор Свердловской области
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Юбилей столица Урала отметит в 2023 годуЮбилей столица Урала отметит в 2023 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2023 году столица Урала отпразднует свой 300-летний юбилей. И несмотря на то, что до торжества еще пять лет, подготовка к нему начинается уже сейчас.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже назначил и утвердил оргкомитет, который разработает программу проведения Дня рождения Екатеринбурга. Как сообщается на портале правовой информации, возглавит его губернатор Свердловской области.

Заместителями Евгения Куйвашева станут вице-губернатор Алексей Орлов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Среди вошедших в состав оргкомитета также сенатор и экс-глава города Аркадий Чернецкий, член Попечительского совета Ельцин Центра Наина Ельцина, театральный режиссер Николай Коляда, биатлонист Антон Шипулин, генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

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