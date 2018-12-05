Притворился человеком-пауком: в Екатеринбурге алиментщик пытался удрать от приставов через балкон

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-05T09:21:00+03:00

Мать сколько могла покрывала нерадивого сына, но от ответственности ему теперь не уйти Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге приставы задержали алиментщика, возомнившего себя супер-героем подобно человеку-пауку.

Мужчина задолжал своему ребенку 610 тысяч рублей, но выплачивать деньги даже не собирался начинать. Когда же к должнику нагрянули приставы, горе-отец сначала забаррикадировался в квартире, а затем попытался удрать, спрыгнув с балкона второго этажа.

- Двери квартиры никто не открывал, хотя изнутри отчетливо доносились голоса. Спустя длительное время мать должника сообщила, что сына дома нет, и без полиции она не откроет, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Пока приставы беседовали с матерью, должник попытался скрыться через лоджию, но был замечен и залез обратно в квартиру.

После приезда наряда ППС женщина пустила приставов в дом, где и был задержан ее 30-летний сын. В отношении алиментщика составили протокол об административном правонарушении, после чего отвезли в отдел для дачи объяснений.