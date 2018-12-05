На Урале полицейскому-взяточнику штраф заменили на семь лет колонии

СЕГОДНЯ 08:41 2018-12-05T08:48:39+03:00

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Свердловский областной суд изменил меру наказания бывшему старшему участковому Александру Швейкину. Ранее мужчину признали виновным в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Экс-правоохранитель изъял у одного из городских предпринимателя спиртное, после чего стал требовать от управляющей магазином 300 тысяч рублей за непривлечение бизнесмена к административной ответственности.

Женщина перевела 50 тысяч рублей на банковскую карту полицейского, но участковый тут же сменил план действий. Теперь Швейкин грозил привлечь к административной ответственности управляющую и даже составил фиктивный протокол о ее незаконной деятельности. Оставить ее в покое полицейский обещал только, если предприниматель заплатит ему оставшиеся 250 тысяч.

Суд назначил Александру Швейкину штраф в 2,35 миллиона рублей. Однако прокуратура не согласилась с решением и подала аппеляцию.

- Швейкин признан виновным, в том числе, в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, вину в получении взятки не признал, наказание в виде штрафа не отвечает общественной опасности совершенных им преступлений. При этом санкция за получение взятки предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свердловский областной суд удовлетворил требования и приговорил бывшего участкового к 7 годам колонии строгого режима со штрафом 120 тысяч рублей.