2018-12-05T07:13:51+03:00
Происшествия

В Каменск-Уральском школьник сломал позвоночник, поскользнувшись и упав в подвал

Все случилось прямо во дворе дома, где живет пострадавший ребенок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура начала проверкуПрокуратура начала проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменск-Уральском прокуратура проводит проверку в связи с травмированием 12-летнего ребенка.

Вечером школьник пошел на прогулку, которая уже через несколько минут закончилась больничной койкой. Едва успев выйти во двор дома, мальчик поскользнулся и с высоты двух метров упал в спуск подвала. Врачи предварительно диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены лица, ответственные за обслуживание многоквартирного дома, а также дана оценка их деятельности по эксплуатации дома и поддержанию его конструкций в безопасном состоянии, обработке придомовой территории противогололедными материалами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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