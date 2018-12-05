В Каменск-Уральском школьник сломал позвоночник, поскользнувшись и упав в подвал
В Каменск-Уральском прокуратура проводит проверку в связи с травмированием 12-летнего ребенка.
Вечером школьник пошел на прогулку, которая уже через несколько минут закончилась больничной койкой. Едва успев выйти во двор дома, мальчик поскользнулся и с высоты двух метров упал в спуск подвала. Врачи предварительно диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника.
- В ходе надзорных мероприятий будут установлены лица, ответственные за обслуживание многоквартирного дома, а также дана оценка их деятельности по эксплуатации дома и поддержанию его конструкций в безопасном состоянии, обработке придомовой территории противогололедными материалами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.