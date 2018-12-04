2018-12-04T17:35:15+03:00
Недвижимость

Пятая часть лифтов в Екатеринбурге опасна для использования

На замену оборудования нужно 5 миллиардов рублей
Лев Истомин
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Тысячи лифтов опасны для жильцов многоэтажекТысячи лифтов опасны для жильцов многоэтажекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В многоэтажках Екатеринбурга пятая часть лифтов опасна для пользования из-за того, что оборудование устарело, пережив 25-летний срок эксплуатации. Всего на замену оборудования нужно 5 миллиардов рублей. Об этом заявил представитель мэрии уральской столицы Александр Брагин.

По словам чиновника, всего в Екатеринбурге используются 10 543 лифта, 2 121 из которых к концу этого тогда перешагнут четверть вековой рубеж эксплуатации. Через год опасных лифтов будет уже 2 344.

При этом в 2019 году город и область могут скинуться по 150 миллионов рублей, которых хватит только на 170 лифтов.

Отметим, что жители Екатеринбурга часто жалуются на сам процесс замены лифтового оборудования. Жильцов многоэтажек не устраивает сроки замены.

- Нам обещали все сделать за два месяца. Мы ходили пешком терпеливо. Но лифты заменили и они с середины ноября во всем доме не работают. Мне 81 год, а супруге – 83, ей надо ходить к врачу, но подниматься на 8 этаж нелегко. А лифта нас лишили, - рассказал «Комсомолке» житель 9-этажки по улице Бебеля.

Отметим, что такими же жалобами в июне этого года в «КП-Екатеринбург» обращались жильцы дома по адресу Металлургов, 46. Там также обещали подключить новые лифты до конца весны, однако по непонятой причине затянули сроки сдачи на месяц.

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