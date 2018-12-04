2018-12-04T17:26:58+03:00
Общество

Семья Ельцина поможет подготовить Екатеринбург к 300-летию

Главой оргкомитета назначили свердловского губернатора
Олег Галимов
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До юбилея города осталось меньше 5 летДо юбилея города осталось меньше 5 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня был определен состав оргкомитета по подготовке Екатеринбурга к празднованию 300-летия в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно сведениям, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, Правительством России утвержден состав оргкомитета. Главой оргкомитета назначили губернатора Евгения Куйвашева, а его заместителями стали вице-губернатор Алексей Орлов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский

В состав оргкомитета вошли Аркадий Чернецкий, Андрей Козицын, Татьяна Юмашева, Наина Ельцина, Дмитрий Пумпянский, Игорь Баринов, Игорь Алтушкин, Сергей Чепиков, Антон Шипулин и другие.

История Екатеринбурга берет свое начало с запуска в 1723 году железоделательного завода. Имя городу было дано в честь императрицы Екатерины Первой. В 1781 году Екатерина II даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии. Сегодня Екатеринбург – четвертый по численности населения в России мегаполис.

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