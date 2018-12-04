В Екатеринбурге ищут школьницу из Нижнего Тагила, которая пропала, когда поехала к другу в Первоуральск

4 Дек. 16:45 2018-12-04T17:47:12+03:00

По информации полиции, девочка может находиться в Екатеринбурге. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

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Полиция Урала объявила в розыск 16-летнюю Екатерину Иваницкую из Нижнего Тагила. 30 ноября девочка ушла из дома и до настоящего момента не вернулась. Об этом полицейским рассказала ее бабушка-опекун.

- Женщина пояснила, что 30 ноября внучка сказала, что поедет к своему приятелю в город Первоуральск, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. - Несмотря на уговоры бабушки остаться дома, девушка не послушалась и уехала. После Катя звонила бабушке, сказала, что у нее все хорошо, что она жива и здорова, обещала вернуться домой на следующий день, но так и не приехала.

По информации полиции, девочка находится в Екатеринбурге. На телефонные звонки она не отвечает.

- Приметы: рост 155 сантиметров, лицо круглое, глаза серо-зеленые, волосы каштановые до плеч, уши прилегающие, губы пухлые, брови дугообразные, на запястье руки татуировка в виде надписи, - сообщают в ведомстве. - Несовершеннолетняя была одета в кроссовки демисезонные белые на платформе, джинсы темные, черную куртку без меха до бедер на замке с капюшоном. При себе была черная сумка.

Всех, кто знает, где находится подросток, полицейские просят позвонить им по телефонам (3435) 97-68-02, 97-68-31, «02».