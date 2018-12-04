2018-12-04T17:45:41+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле мошенник обманул пенсионеров-соседей на 70 тысяч

Он позвонил им и сказал, что их родственник попал в аварию и если не заплатить деньги, то его будут судить
Данил СВЕЧКОВ
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Сотрудники полиции советуют в таких случаях обязательно дозваниваться до родственников, чтобы понять, действительно ли у них неприятности.Сотрудники полиции советуют в таких случаях обязательно дозваниваться до родственников, чтобы понять, действительно ли у них неприятности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле ищут мошенника, который обманом уговорил двух пенсионеров-соседей заплатить ему 70 тысяч рублей. Первому пенсионеру 89 лет, а второму - 86. Злоумышленник позвонил им и сказал, что по вине их родственников произошла авария и якобы пострадавшие заберут заявление из полиции, только если получат деньги.

- Звонивший мошенник представлялся сотрудником полиции, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Речь шла о гораздо больших суммах, старики же отдали, сколько могли. Лжеполицейский просил передать деньги в конверте, на котором жертвы писали «Сергею».

Только после того как мошенник уехал, пенсионеры наконец позвонили родным и поняли, что их обманули.

- Сотрудники полиции предполагают, что в роли посыльного был один и тот же мужчина, субъективный портрет которого составлен экспертами со слов обманутых пенсионеров: мужчина лет 30 - 35, рост 170 - 175 сантиметров, плотного телосложения, со щетиной на лице, одет в серую рабочую одежду, - добавили в ведомстве.

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