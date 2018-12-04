2018-12-04T17:43:52+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пьяный лихач протаранил на остановке маршрутку

17-летнюю пассажирку с травмой головы увезли в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков гонщик на «Лифане» врезался в пассажирский автобус. В момент ДТП общественный транспорт стоял на остановке, что уменьшило силу удара, однако без пострадавших не обошлось.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В салоне автобуса было восемь человек, семи из них помощь не потребовалась, а вот 17-летнюю девушку увезли в детскую «девятку» с травмой головы.

- Водитель «Лифана», двигаясь со стороны Ильича в сторону Шефской, допустил столкновение с автобусом «Богдан» 53-го маршрута, осуществляющим посадку и высадку пассажиров, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Машиной управлял 47-летний мужчина с 30-летним стажем и признаками алкогольного опьянения.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. За это он будет привлечен к административной ответственности. Обстоятельства аварии выясняются.

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