2018-12-04T15:46:42+03:00
Общество

43 уральца, пострадавших на производстве, получили бесплатные автомобили

Их купили за 20 миллионов рублей
Данил СВЕЧКОВ
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Пострадавшим на производстве полагается автомобиль, который выдается каждые семь лет в собственность и бесплатно.Пострадавшим на производстве полагается автомобиль, который выдается каждые семь лет в собственность и бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Урала, которые в этом году получили травмы на производстве выдали новые автомобили с ручным управлением. Причем бесплатно, уверяют в Фонде социального страхования.

- В Свердловской области в рамках социальной реабилитации граждан, получивших профессиональные заболевания или травмы, в течение 2018 года уральцам бесплатно были вручены автомобили на сумму более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

Всего машины достались 43 жителям региона. Еще двое должны получить их в ближайшее время.

- Пострадавшему на производстве полагается автомобиль, который выдается каждые семь лет в собственность и бесплатно, - объясняют в Фонде. - По окончании этого срока службы он вправе получить новую машину или получить денежную компенсацию.

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