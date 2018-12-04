Екатеринбургский метрополитен просит повысить стоимость проезд до 32 рублей

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-04T15:44:03+03:00

Об увеличении стоимости проезда в другом общественном транспорте речи пока не идет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подземке необходимо обновить вагоны, но своих денег на это нет

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Пассажирам екатеринбургского метро в ближайшем будущем возможно придется раскошелиться. В подземке хотят повысить стоимость проезда с 28 до 32 рублей.

Как рассказал замглавы Алексей Бубнов на заседании комиссии по городскому хозяйству и экономическому развитию, причина кроется в необходимости обновить парк вагонов. В следующем году срок их эксплуатации истекает. Но денег, чтобы купить новые или отремонтировать имеющиеся, у метро недостаточно.

В ближайшее время это предложение будет рассмотрено правительством области, но решение по величине тарифа все равно останется за Региональной энергетической комиссией.

Об увеличении стоимости проезда в другом общественном транспорте речи пока не идет.