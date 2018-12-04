Екатеринбургский метрополитен просит повысить стоимость проезд до 32 рублей
Пассажирам екатеринбургского метро в ближайшем будущем возможно придется раскошелиться. В подземке хотят повысить стоимость проезда с 28 до 32 рублей.
Как рассказал замглавы Алексей Бубнов на заседании комиссии по городскому хозяйству и экономическому развитию, причина кроется в необходимости обновить парк вагонов. В следующем году срок их эксплуатации истекает. Но денег, чтобы купить новые или отремонтировать имеющиеся, у метро недостаточно.
В ближайшее время это предложение будет рассмотрено правительством области, но решение по величине тарифа все равно останется за Региональной энергетической комиссией.
Об увеличении стоимости проезда в другом общественном транспорте речи пока не идет.