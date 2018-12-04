В Новоуральске под суд пойдет мужчина, разбивший полицейскому губу пивной банкой
В Новоуральске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти.
Мужчина пьянствовал и буянил у подъезда дома, чем сильно мешал жильцам. Соседи вызвали полицию, но когда правоохранители приехали, дебошир пустился в бега. Один из полицейских бросился за ним, и тогда мужчина бросил в него пивную банку.
- В результате полицейский получил ушибленную рану верхней губы. Данное повреждение, является легким вредом здовроью, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, задержанный страдает хроническим психическим расстройством.
Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о назначении принудительного лечения.