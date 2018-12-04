2018-12-04T14:33:57+03:00
Общество

В Новоуральске под суд пойдет мужчина, разбивший полицейскому губу пивной банкой

Экспертиза показала, что дебошир психически болен
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Новоуральске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти.

Мужчина пьянствовал и буянил у подъезда дома, чем сильно мешал жильцам. Соседи вызвали полицию, но когда правоохранители приехали, дебошир пустился в бега. Один из полицейских бросился за ним, и тогда мужчина бросил в него пивную банку.

- В результате полицейский получил ушибленную рану верхней губы. Данное повреждение, является лёгким вредом здовроью, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, задержанный страдает хроническим психическим расстройством.

Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о назначении принудительного лечения.

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