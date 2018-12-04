В Екатеринбурге наркодилер сдал себя, пожаловавшись в полицию на шумных соседей

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-04T13:56:00+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге наркодилера погубило его же собственное желание побыть в тишине. Соседи мужчины устроили дома вечеринку и, чтобы их утихомирить, он вызвал полицию.

Однако первым делом прибывший наряд решил заглянуть в квартиру к заявителю. Правоохранителей насторожили расширенные зрачки мужчины и характерный запах курительных смесей.

При осмотре «однушке» полицейские обнаружили «плантации» конопли - 19 кустов и 40 граммов готовой продукции.

- Со слов организатора кустарной лаборатории, 28-летнего неработающего жителя Озерска, коноплю он выращивала для сбыта. На момент визита полицейских находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медосвидетельствование, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В отношении квартиросъемщика возбуждено административное производство по статье «Потребление наркотических средств».

Позже на мужчину завели и уголовное дело за незаконное производство и сбыт. За это любителю тишины грозит от 8 до 15 лет колонии. До решения суда он будет находиться под стражей.