2018-12-04T17:39:32+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге наркодилер сдал себя, пожаловавшись в полицию на шумных соседей

Дома у мужчины нашли «плантации» конопли
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге наркодилера погубило его же собственное желание побыть в тишине. Соседи мужчины устроили дома вечеринку и, чтобы их утихомирить, он вызвал полицию.

Однако первым делом прибывший наряд решил заглянуть в квартиру к заявителю. Правоохранителей насторожили расширенные зрачки мужчины и характерный запах курительных смесей.

При осмотре «однушки» полицейские обнаружили «плантации» конопли - 19 кустов и 40 граммов готовой продукции.

- Со слов организатора кустарной лаборатории, 28-летнего неработающего жителя Озерска, коноплю он выращивала для сбыта. На момент визита полицейских находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медосвидетельствование, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В отношении квартиросъемщика возбуждено административное производство по статье «Потребление наркотических средств».

Позже на мужчину завели и уголовное дело за незаконное производство и сбыт. За это любителю тишины грозит от 8 до 15 лет колонии. До решения суда он будет находиться под стражей.

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