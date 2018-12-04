2018-12-04T17:37:39+03:00
Экономика

Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год с дефицитом

Разница доходов и расходов составит почти 8 миллиардов рублей
Олег Галимов
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Проект бюджета поддержал 41 депутат. Фото: департамент информационной политикиПроект бюджета поддержал 41 депутат. Фото: департамент информационной политики
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Сегодня депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2019 год. Доходы Среднего Урала в следующие 12 месяцев оценивают в 249,6 миллиарда рублей, расходы - 257,4 миллиарда.

«Мы на 8,7 миллиардов увеличиваем расходы на образование (до 66,5 миллиардов рублей). Почти на треть растут расходы на здравоохранение. Более 100 миллиардов пойдет на трансферты свердловским муниципалитетам», - написал в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

«За» проголосовал 41 депутат, «против» - три, еще один депутат не голосовал.

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