2018-12-04T17:35:58+03:00
Общество

Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат льготы на 10 лет

За это время частные инвесторы планируют создать 2,5 тысячи рабочих мест
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области создали новый механизм поддержки частных инвесторов. Депутаты Заксобрания оценили идею регионального кабмина усовершенствовать отдельные нормы по налогу на имущество и установление инвестиционного налогового вычета на прибыль, которые затронут резидентов туристического кластера «Гора Белая».

- Это важный шаг для развития комплекса на горе Белой под Нижним Тагилом. Законодательное собрание ведет системную работу по совершенствованию законодательства в части снижения административных барьеров для бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Данные законы обеспечат законодательный механизм реализации новых форм государственно-частного партнерства, - подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Финансовые привелегии компании смогут получать уже с начала следующего года, а действовать они будут в течение 10 лет. За это время резиденты кластера планируют инвестировать 8 миллиардов рублей и создать порядка 2,5 тысяч рабочих мест.

Кроме инвесторов кластера, на три года будут продлены льготы для спортобъектов.

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