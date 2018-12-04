Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат льготы на 10 лет
В Свердловской области создали новый механизм поддержки частных инвесторов. Депутаты Заксобрания оценили идею регионального кабмина усовершенствовать отдельные нормы по налогу на имущество и установление инвестиционного налогового вычета на прибыль, которые затронут резидентов туристического кластера «Гора Белая».
- Это важный шаг для развития комплекса на горе Белой под Нижним Тагилом. Законодательное собрание ведет системную работу по совершенствованию законодательства в части снижения административных барьеров для бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Данные законы обеспечат законодательный механизм реализации новых форм государственно-частного партнерства, - подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
Финансовые привелегии компании смогут получать уже с начала следующего года, а действовать они будут в течение 10 лет. За это время резиденты кластера планируют инвестировать 8 миллиардов рублей и создать порядка 2,5 тысяч рабочих мест.
Кроме инвесторов кластера, на три года будут продлены льготы для спортобъектов.