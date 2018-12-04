На Урале будут судить следователя по особо важным делам, попавшегося за взятке в миллион рублей

4 Дек. 11:42 2018-12-05T12:16:51+03:00

Именно в такую сумму он оценил выполнение своих служебных обязанностей

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В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажется экс-полицейский, обвиняемый в получении взятки через посредника. До задержания мужчина занимал должность старшего следователя по особо важным делам.

По версии следствия, он получил от оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД РФ по Екатеринбургу 1 миллион рублей. За эти деньги экс-следователь обещал поспособствовать в возбуждении уголовного дела по заявлению коммерческой организации, в отношении которой было совершено мошенничество.

- В момент получения взятки обвиняемый был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ. Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. Обвиняемом у грозит от 7 до 12 лет колонии.

Уголовное дело в отношении посредника прекратили в связи с его деятельным раскаянием.

- Пресекли незаконную деятельность нечистого на руку участкового оперативные сотрудники из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в прямом смысле этого слова по «горячим следам», - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Его с позором изгнали из органов внутренних дел. Отныне дорога в систему МВД для него навсегда закрыта. Только в текущем году по материалам УСБ регионального главка МВД нашими коллегами из СК возбуждено 71 уголовное дело в отношении различного рода предателей службы. К уголовной ответственности привлечено 40 должностных лиц гарнизона. Процесс самоочищения рядов полиции продолжается.