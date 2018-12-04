2018-12-04T10:38:17+03:00
Общество

В Свердловской области открыта первая ледовая переправа

Она обеспечивает сообщение между деревней Магина и Серовом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На Среднем Урале официально открыли первую ледовую переправу - на реке Сосьва. Она обеспечивает сообщение между деревней Магина и Серовом. Толщина льда достигает 45 сантиметров, что позволит проезжать здесь грузовикам массой до пяти тонн.

- Для обеспечения сообщения между населенными пунктами и хозяйственной деятельности зимой на водоемах Свердловской области планируется открытие еще 13 ледовых переправ в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободо-Туринском районах на реках Сосьва, Тавда, Пелым, Тура, - сообщила врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Свердловской области Ирина Каменных.

Перед каждым запуском переправ специалисты проверяют толщину льда, наличие спасательного поста со спасательным кругом, страховочным канатом, шестом и лестницей, поста со шлагбаумом и знаков с указанием максимальной грузоподъемности.

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