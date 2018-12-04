2018-12-04T17:30:37+03:00
Экономика

Призы и бонусы покупателям: в Екатеринбурге открываются три аптеки «Вита»

У каждого есть шанс выиграть новый телевизор, утюг или чайник
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Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
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В Екатеринбурге открываются три новые аптеки «Вита». На праздничном открытии все* покупатели получат призы, максимальное количество бонусов, а также прекрасное настроение!

«Вита» любит проводить праздники и Дни открытых дверей для посетителей.

Убедиться в этом вы сможете на открытии новых аптек:

5 - 6 декабря на улице Пальмиро Тольятти, 28а

5 - 6 декабря на улице Счастливая, 4

6 - 7 декабря на улице Луначарского, 218 / Декабристов, 31

Каждый, кто совершит покупку в аптеках «Вита», получит приятный сюрприз, а кто-то сможет стать счастливым обладателем утюга, чайника или даже телевизора!**

И помните, что перед приемом лекарственных средств всегда необходимо консультироваться со специалистом.

* Призы получат покупатели, совершившие покупку на сумму не менее 50 рублей.

**Подробности об организаторе и условиях акции, сроках ее проведения, количестве подарков узнавайте по телефону 8 800 755 000 3 и в аптеках «Вита».

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