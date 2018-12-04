Призы и бонусы покупателям: в Екатеринбурге открываются три аптеки «Вита»
В Екатеринбурге открываются три новые аптеки «Вита». На праздничном открытии все* покупатели получат призы, максимальное количество бонусов, а также прекрасное настроение!
«Вита» любит проводить праздники и Дни открытых дверей для посетителей.
Убедиться в этом вы сможете на открытии новых аптек:
5 - 6 декабря на улице Пальмиро Тольятти, 28а
5 - 6 декабря на улице Счастливая, 4
6 - 7 декабря на улице Луначарского, 218 / Декабристов, 31
Каждый, кто совершит покупку в аптеках «Вита», получит приятный сюрприз, а кто-то сможет стать счастливым обладателем утюга, чайника или даже телевизора!**
И помните, что перед приемом лекарственных средств всегда необходимо консультироваться со специалистом.
* Призы получат покупатели, совершившие покупку на сумму не менее 50 рублей.
**Подробности об организаторе и условиях акции, сроках ее проведения, количестве подарков узнавайте по телефону 8 800 755 000 3 и в аптеках «Вита».