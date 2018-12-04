2018-12-04T10:01:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчину задавил Камаз, который он ремонтировал

Припаркованный грузовик неожиданно покатился и сбил шофера
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге водитель грузовика погиб под колесами своей же машины. Трагедия произошла на улице Альпинистов, где шофер остановил самосвал для ремонта барахлившей тормозной системы.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Работа была вполне водителю под силу, но по какой-то причине мужчине не поставил противооткатные упоры. В результате в какой-то момент грузовик покатился и переехал шофера. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, - рассказали в следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга. - По предварительным данным, мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения в результате самопроизвольного наезда на него грузового автомобиля. В настоящее время следователь СКР находится на месте происшествия, проводится осмотр. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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