2018-12-04T07:47:27+03:00
Здоровье

В пределах эпидпорога: на Среднем Урале увеличивается количество заболевших ОРВИ

Большая часть - детсадовцы, подростки и взрослые
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Случаев гриппа в регионе не зафиксированоСлучаев гриппа в регионе не зафиксированоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжает увеличиваться число подхвативших ОРВИ. За последнюю неделю количество заболевших выросло еще на 26,5 тысяч, из которых 12,4 тысяч приходятся на Екатеринбург. Это на 11% выше уровня прошлой недели, но на 10% ниже эпидпорога.

Чаще всего, по словам медиков, болеют подростки старше 15 лет, взрослые и малыши до двух лет.

- Закрыты два детских сада Нижних Сергах и Артемовском и 1 школе в Тугулыме. Частично приостановлен образовательный процесс в 65 детских садах (закрыта 81 группа) и в 20 школах (закрыто 28 классов), - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Профилактику против болезни, поставив прививки, провели только 42% свердловчан. Случаев гриппа в регионе не зафиксировано, но у 914 человек заподозрили пневмонию.

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