2018-12-04T17:23:36+03:00
Здоровье

В пределах эпидпорога: на Среднем Урале увеличивается количество заболевших ОРВИ

Большая часть - детсадовцы, подростки и взрослые
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Случаев гриппа в регионе не зафиксированоСлучаев гриппа в регионе не зафиксированоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области продолжает увеличиваться число подхвативших ОРВИ. За последнюю неделю количество заболевших выросло еще на 26,5 тысячи, из которых 12,4 тысячи приходятся на Екатеринбург. Это на 11 % выше уровня прошлой недели, но на 10 % ниже эпидпорога.

Чаще всего, по словам медиков, болеют подростки старше 15 лет, взрослые и малыши до двух лет.

- Закрыты два детских сада Нижних Сергах и Артемовском и 1 школа в Тугулыме. Частично приостановлен образовательный процесс в 65 детских садах (закрыта 81 группа) и в 20 школах (закрыто 28 классов), - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Профилактику против болезни, поставив прививки, провели только 42 % свердловчан. Случаев гриппа в регионе не зафиксировано, но у 914 человек заподозрили пневмонию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей