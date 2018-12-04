2018-12-04T17:22:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге уходившая от погони «десятка» устроила ДТП

Пострадали два человека, с различными травмами их госпитализировали в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге накануне вечером произошла погоня, закончившаяся серьезным ДТП. Водитель вазовской «десятки» не остановился по требованию инспекторов. На Завокзальной улице удирающий от полицейских ВАЗ на полном ходу вылетел на встречку, где столкнулся с Volkswagen Polo.

- Погоня длилась минут пять. Был свидетелем этого события. «Чирик» на 120 километрах в час в поворот не вписался. Водитель аж из кроссовок выпрыгнул, - рассказал очевидец Никита.

От удара передняя часть обеих машин рассыпалась, а детали разлетелись на десятки метров. В иномарке сработали подушки безопасности, однако пассажир Volkswagen все равно попал в больницу.

- 21-летний пассажир Volkswagen Polo получил ушибы и ссадины грудной клетки. Пострадал и водитель ВАЗа, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и резаные раны. От медицинского освидетельствования он отказался, за это будет привлечен к административной ответственности, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель Volkswagen от медпомощи отказался.

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