2018-12-03T18:38:55+03:00
Общество

Екатеринбург на пять дней окутает смог

Спасатели объявили первую степень опасности
Лев Истомин
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Смог окутает город на несколько днейСмог окутает город на несколько днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и окрестностях с 3 по 8 декабря спрогнозированы неблагоприятные метеоусловия, из-за чего метеорологи объявили первую степень опасности.

В границах городов не будут рассеиваться вредные примеси, что может сказаться за людях, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей.

На этой неделе в Свердловской области будет морозно. По ночам столбики термометров опустятся до отметки в -22 градуса, а днем не будут подниматься выше 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

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