Екатеринбург на пять дней окутает смог
Спасатели объявили первую степень опасности
Смог окутает город на несколько днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и окрестностях с 3 по 8 декабря спрогнозированы неблагоприятные метеоусловия, из-за чего метеорологи объявили первую степень опасности.
В границах городов не будут рассеиваться вредные примеси, что может сказаться за людях, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей.
На этой неделе в Свердловской области будет морозно. По ночам столбики термометров опустятся до отметки в -22 градуса, а днем не будут подниматься выше 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.