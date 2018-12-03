2018-12-03T17:07:27+03:00
Общество

Прокуратура предостерегла мэрию по сносу дома для нового зала филармонии

За пятиэтажку на Карла Либкнехта заступилось надзорное ведомство
Данил СВЕЧКОВ
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В надзорном ведомстве отмечают, что документация по планировке территории еще не утверждена.В надзорном ведомстве отмечают, что документация по планировке территории еще не утверждена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За дом на на улице Карла Либкнехта, 40, который хотят снести ради строительства нового зала филармонии, вновь заступилось надзорное ведомство. Прокуратура Екатеринбурга предостерегла мэрию от нарушения законов при подготовке к строительству.

- По результатам общественных обсуждений администрацией Екатеринбурга сделан вывод о том, что в случае реализации проектов строительства концертного комплекса учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома не представляется возможным, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что документация по планировке территории еще не утверждена. Сами жильцы дома выступают против сноса.

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Филармония Екатеринбурга планирует построить новый зал рядом со своим старым зданием. Но ради этого придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40. Жильцы дома против переезда. Накануне они опубликовали открытое письмо правительству региона, мэрии и директору филармонии. Прочитать его можно в группе жильцов на Facebook. (подробности)

Директор филармонии о новом зале, ради которого снесут дом: «Я сочувствую жильцам»

Екатеринбург готовится к очередной грандиозной стройке в центре города. На этот раз расширяться будет Свердловская филармония. По проекту рядом со старым зданием учреждения будет возведен новый зал – на 1950 зрителей. Но для этого строителям придется снести шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта. Не все жители смирились с грядущим переездом. Чтобы разобраться в ситуации, мы собрали вопросы от жильцов и задали их лично директору филармонии Александру Колотурскому. (подробности)

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