Прокуратура предостерегла мэрию по сносу дома для нового зала филармонии

3 Дек. 16:35 2018-12-03T17:07:27+03:00

В надзорном ведомстве отмечают, что документация по планировке территории еще не утверждена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За дом на на улице Карла Либкнехта, 40, который хотят снести ради строительства нового зала филармонии, вновь заступилось надзорное ведомство. Прокуратура Екатеринбурга предостерегла мэрию от нарушения законов при подготовке к строительству.

- По результатам общественных обсуждений администрацией Екатеринбурга сделан вывод о том, что в случае реализации проектов строительства концертного комплекса учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома не представляется возможным, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что документация по планировке территории еще не утверждена. Сами жильцы дома выступают против сноса.

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