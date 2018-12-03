На Урале на церковную акцию по сбору макулатуры сдали медкарты пациентов хосписа

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-03T15:46:24+03:00

В больнице уже ищут виновных

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В Серове акцию по сбору макулатуры, объявленную собором Преображения Господня сдали десятки медицинских карт местной городской больницы. Как только документы обнаружили организаторы сбора, они были возвращены обратно в медучреждение.

В больнице уже знаю об утечке бумаг и начали внутреннюю проверку. Предположительно, карты сдал кто-то из технического персонала. В областном Минздраве еще не в курсе данного инцидента.

- Мы изучим информацию и будет принято соответствующе решение, - кратко ответил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.