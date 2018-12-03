2018-12-04T10:00:12+03:00
Происшествия

На Урале на церковную акцию по сбору макулатуры сдали медкарты пациентов хосписа

В больнице уже ищут виновных
Олег Галимов
Поделиться:
Предположительно, карты сдал кто-то из технического персоналаПредположительно, карты сдал кто-то из технического персоналаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серове акцию по сбору макулатуры, объявленную собором Преображения Господня сдали десятки медицинских карт местной городской больницы. Как только документы обнаружили организаторы сбора, они были возвращены обратно в медучреждение.

В больнице уже знаю об утечке бумаг и начали внутреннюю проверку. Предположительно, карты сдал кто-то из технического персонала. В областном Минздраве еще не в курсе данного инцидента.

- Мы изучим информацию и будет принято соответствующе решение, - кратко ответил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей