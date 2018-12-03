2018-12-03T15:46:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут возможных жертв грабителя, отобравшего сумку у пенсионерки

Бабушка помогла составить точный фоторобот злоумышленника, которого и задержали «по горячим следам»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга «по горячим следам» задержала грабителя, напавшего на 72-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что на улице Большакова неизвестный мужчина выдернул у нее из рук сумку. Ущерб составил 4000 рублей.

Со своими деньгами бабушка расставаться не собиралась и помогла быстро составить фоторобот налетчика. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали обидчика пожилой женщины.

- Им оказался 25-летний безработный, ранее судимый за имущественные преступления, местный житель. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил преступление из корыстных побуждений. Кроме того, в июне этого года он освободился из мест лишения свободы. Время до суда подозреваемый проведет под стражей, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции полагают, что жертв грабителя может быть и больше. Всех, кто мог пострадать от мужчины, просят сообщить в органы внутренних дел по телефону: 8-(343)356-42-05.

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